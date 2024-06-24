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Суд в Москве арестовал фигурантов по делу о хищениях в сфере ликвидации шахт

Ведомости

Никулинский суд Москвы арестовал фигурантов по делу о мошенничестве в сфере ликвидации шахт, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В СИЗО до 13 августа были отправлены генеральный директор ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ, подведомственное Минэнерго) Андрей Моисеенков и бизнесмен Роберт Шагинян.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, сотрудники ФГБУ «ГУРШ» вступили в преступный сговор с представителями ООО «Шахтастрой» и ООО «Сибстройинвест», направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных Минэнерго России.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что 18 июня в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях силовики провели около 50 обысков и других следственных мероприятий. Мероприятия касались незаконных действий должностных лиц ФГБУ «ГУРШ» и коммерческих структур, выполнявших работы в качестве подрядчиков.

По данным газеты, в следственных действиях были задействованы сотрудники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ, их коллеги из региональных подразделений, оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи московской полиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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