Суд в Москве арестовал фигурантов по делу о хищениях в сфере ликвидации шахт
Никулинский суд Москвы арестовал фигурантов по делу о мошенничестве в сфере ликвидации шахт, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
В СИЗО до 13 августа были отправлены генеральный директор ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ, подведомственное Минэнерго) Андрей Моисеенков и бизнесмен Роберт Шагинян.
Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, сотрудники ФГБУ «ГУРШ» вступили в преступный сговор с представителями ООО «Шахтастрой» и ООО «Сибстройинвест», направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных Минэнерго России.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что 18 июня в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях силовики провели около 50 обысков и других следственных мероприятий. Мероприятия касались незаконных действий должностных лиц ФГБУ «ГУРШ» и коммерческих структур, выполнявших работы в качестве подрядчиков.
По данным газеты, в следственных действиях были задействованы сотрудники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ, их коллеги из региональных подразделений, оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи московской полиции.