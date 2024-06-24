Суд в Москве арестовал фигурантов по делу о хищениях в сфере ликвидации шахт

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что 18 июня в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях силовики провели около 50 обысков и других следственных мероприятий. Мероприятия касались незаконных действий должностных лиц ФГБУ «ГУРШ» и коммерческих структур, выполнявших работы в качестве подрядчиков.