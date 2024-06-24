Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии
Подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии задержаны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Гагрского района.
«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», – сказали в прокуратуре.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут в разговоре с агентством сообщил, что силовики задержали троих участников перестрелки из шести. Все подозреваемые – граждане Абхазии. По словам Киута, причиной нападения на граждан Абхазии стал давний имущественный конфликт.
23 июня стало известно, что в Абхазии вблизи границы с Россией произошла стрельба. Неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись, погиб один мужчина, еще трое человек пострадали. Инцидент не повлиял на перемещение людей через границу, ситуация там остается стабильной. В Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на КПП «Псоу», сообщало «РИА Новости».