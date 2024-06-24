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Число погибших при пожаре во Фрязино возросло до восьми

Ведомости

При пожаре в подмосковном Фрязино погибли восемь человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Восемь человек, по предварительным данным, погибли на пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине», – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что четыре этажа здания в подмосковном Фрязине полностью выгорели, внутри продолжаются обрушения.

В 17:16 мск пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара увеличилась до 4500 кв. м. К месту были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. 

Возгорание в административном здании произошло днем 24 июня. СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. Telegram-каналы опубликовали видео падение двух человек с восьмого этажа здания. Предположительно, оба погибли.

Огнем охвачены с пятого по седьмой этажи здания, пожару присвоен третий ранг сложности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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