Число погибших при пожаре во Фрязино возросло до восьми
При пожаре в подмосковном Фрязино погибли восемь человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«Восемь человек, по предварительным данным, погибли на пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине», – говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что четыре этажа здания в подмосковном Фрязине полностью выгорели, внутри продолжаются обрушения.
В 17:16 мск пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара увеличилась до 4500 кв. м. К месту были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Возгорание в административном здании произошло днем 24 июня. СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. Telegram-каналы опубликовали видео падение двух человек с восьмого этажа здания. Предположительно, оба погибли.
Огнем охвачены с пятого по седьмой этажи здания, пожару присвоен третий ранг сложности.