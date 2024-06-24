Число погибших при пожаре во Фрязино возросло до восьми

Возгорание в административном здании произошло днем 24 июня. СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. Telegram-каналы опубликовали видео падение двух человек с восьмого этажа здания. Предположительно, оба погибли.