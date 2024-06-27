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В суде назвали организатора теракта в Дагестане

Преступную группу создал сын экс-главы Сергокалинского района республики
Екатерина Щербинина
Алексей Орлов / Ведомости

Создателем группы, организованной для совершения терактов в Дагестане, является сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана.

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО обвиняемого в причастности к теракту 23 июня в Дербенте, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). С ходатайством о его аресте обратилось следствие.

«Районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 г. включительно. Постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции», – сказала Мамаева (цитата по ТАСС).

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня. Вооруженные мужчины расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.

Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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