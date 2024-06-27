В суде назвали организатора теракта в Дагестане

В суде назвали организатора теракта в ДагестанеПреступную группу создал сын экс-главы Сергокалинского района республики
Создателем группы, организованной для совершения терактов в Дагестане, является сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана.
Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО обвиняемого в причастности к теракту 23 июня в Дербенте, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). С ходатайством о его аресте обратилось следствие.
«Районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 г. включительно. Постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции», – сказала Мамаева (цитата по ТАСС).
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Теракты в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня. Вооруженные мужчины расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.
Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».