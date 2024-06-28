DPA: в Германии арестовали четверых поставщиков люксовых автомобилей в РФ

26 июня сотрудники таможни и прокуратуры провели обыски в офисах нескольких автодилеров в Гермерсхайме по подозрению в вывозе люксовых автомобилей из Германии в Россию в обход эмбарго Евросоюза. Предполагается, что было совершено 190 поставок на миллионы долларов. По данным прокуратуры Кайзерслаутерна, обвиняемые якобы заявляли немецким властям об экспорте в соседние с Россией страны – Казахстан, Кыргызстан, Беларусь или Турцию, но фактически автомобили были проданы в РФ.