Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

DPA: в Германии арестовали четверых поставщиков люксовых автомобилей в РФ

Ведомости

Женщину и троих мужчин арестовали в Германии по делу о нелегальных поставках в Россию люксовых автомобилей. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя таможенного управления Франкфурта-на-Майне.

«Конкретно они [арестованные] вопреки соответствующим предписаниям эмбарго с конца 2022 г. до сегодняшнего дня продали и, соответственно, переправили в Россию более 170 люксовых автомобилей», – сказал собеседник агентства (цитата по ТАСС).

У подозреваемых изъяли около 300 000 евро, документы, а также конфисковали пять люксовых автомобилей и арестовали активы примерно на 13,3 млн евро.

26 июня сотрудники таможни и прокуратуры провели обыски в офисах нескольких автодилеров в Гермерсхайме по подозрению в вывозе люксовых автомобилей из Германии в Россию в обход эмбарго Евросоюза. Предполагается, что было совершено 190 поставок на миллионы долларов. По данным прокуратуры Кайзерслаутерна, обвиняемые якобы заявляли немецким властям об экспорте в соседние с Россией страны – Казахстан, Кыргызстан, Беларусь или Турцию, но фактически автомобили были проданы в РФ.

В марте 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках четвертого пакета санкций против России ввел запрет на экспорт в РФ автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 000 евро. В мае 2024 г. сообщалось, что ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, запретив экспорт технологий и товаров для военных целей, а также СПГ. Санкции могут коснуться и люксовых автомобилей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных