DPA: в Германии арестовали четверых поставщиков люксовых автомобилей в РФ
Женщину и троих мужчин арестовали в Германии по делу о нелегальных поставках в Россию люксовых автомобилей. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя таможенного управления Франкфурта-на-Майне.
«Конкретно они [арестованные] вопреки соответствующим предписаниям эмбарго с конца 2022 г. до сегодняшнего дня продали и, соответственно, переправили в Россию более 170 люксовых автомобилей», – сказал собеседник агентства (цитата по ТАСС).
У подозреваемых изъяли около 300 000 евро, документы, а также конфисковали пять люксовых автомобилей и арестовали активы примерно на 13,3 млн евро.
26 июня сотрудники таможни и прокуратуры провели обыски в офисах нескольких автодилеров в Гермерсхайме по подозрению в вывозе люксовых автомобилей из Германии в Россию в обход эмбарго Евросоюза. Предполагается, что было совершено 190 поставок на миллионы долларов. По данным прокуратуры Кайзерслаутерна, обвиняемые якобы заявляли немецким властям об экспорте в соседние с Россией страны – Казахстан, Кыргызстан, Беларусь или Турцию, но фактически автомобили были проданы в РФ.
В марте 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках четвертого пакета санкций против России ввел запрет на экспорт в РФ автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 000 евро. В мае 2024 г. сообщалось, что ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, запретив экспорт технологий и товаров для военных целей, а также СПГ. Санкции могут коснуться и люксовых автомобилей.