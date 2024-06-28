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День математика в России официально будут отмечать 1 декабря

Ведомости

Профессиональный праздник День математика официально установлен на 1 декабря. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установление профессионального праздника в этот день позволит усилить интерес школьников к этой важнейшей области науки», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

1 декабря родился российский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский. Его труды легли в основу многих открытий отечественной математической школы. С инициативой создания нового праздника выступил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Его предложение прозвучало на Всероссийском съезде преподавателей математики в ноябре 2023 г.

25 июня стало известно, что в 2024 г. выпускники, сдавшие профильную математику на 100 баллов, есть почти во всех регионах России. Впервые их более 1000 человек – 1165. Количество выпускников, сдавших профильную математику на 60 и более баллов, выросло на 25 000 человек. Число не преодолевших минимальную границу в 27 баллов снизилось до 6,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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