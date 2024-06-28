День математика в России официально будут отмечать 1 декабря
Профессиональный праздник День математика официально установлен на 1 декабря. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установление профессионального праздника в этот день позволит усилить интерес школьников к этой важнейшей области науки», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
1 декабря родился российский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский. Его труды легли в основу многих открытий отечественной математической школы. С инициативой создания нового праздника выступил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Его предложение прозвучало на Всероссийском съезде преподавателей математики в ноябре 2023 г.
25 июня стало известно, что в 2024 г. выпускники, сдавшие профильную математику на 100 баллов, есть почти во всех регионах России. Впервые их более 1000 человек – 1165. Количество выпускников, сдавших профильную математику на 60 и более баллов, выросло на 25 000 человек. Число не преодолевших минимальную границу в 27 баллов снизилось до 6,5%.