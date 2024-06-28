В Москве открылись Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов
Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) открылись в центре Москвы на Манежной площади, сообщает пресс-служба официального портала мэра столицы.
Посетители мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать блюда из эмиратской кухни. Дни культуры ОАЭ продлятся до 2 июля.
Интерактивная выставка сопровождается информационными материалами, при помощи которых можно узнать до достопримечательностях ОАЭ, оценить традиционную одежду, осмотреть картины и фотографии.
Мероприятие подготовлено посольством арабской страны в России при поддержке правительства Москвы. Подобные выставки проводятся на взаимной основе.
Как напомнили в пресс-службе, по итогам прошлого года в Москве побывали 42 000 граждан ОАЭ, показатель вырос в восемь раз в годовом выражении.