Суд приговорил экс-главу Нефтепромбанка к четырем годам колонии за мошенничество

Борисов признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, с 2014 по 2017 гг. экс-глава банка выписал себе премии на 215,5 млн руб. В материалах дела отмечается, что поощрения себе объяснил Борисов «активной работой», «внесением особого вклада» и т. п. Иногда он премировал себя ежедневно и фактически за одни и те же результаты работы.