Суд приговорил экс-главу Нефтепромбанка к четырем годам колонии за мошенничество
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего президента Нефтепромбанка Александра Борисова к четырем годам колонии за премии самому себе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Борисов признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, с 2014 по 2017 гг. экс-глава банка выписал себе премии на 215,5 млн руб. В материалах дела отмечается, что поощрения себе объяснил Борисов «активной работой», «внесением особого вклада» и т. п. Иногда он премировал себя ежедневно и фактически за одни и те же результаты работы.
Кроме того, с февраля 2016 по апрель 2017 гг. Борисов выписал на имя управляющей делами Нефтепромбанка премии на общую сумму 22,6 млн руб. На допросе сотрудница рассказала, что возвращала эти деньги своему начальнику.
Многомиллионные премии заметили акционеры Нефтепромбанка и уволили Борисова в июле 2017 г. В апреле 2021 г. Банк России отозвал лицензию у кредитной организации. Борисов был задержан в марте 2018 г. В ходе предварительного следствия и судебного процесса он так и не признал вину.
Адвокат Дмитрий Кутергин отмечал, что банкротство Нефтепромбанка не было связано с действиями его подзащитного. Он также настаивал, что премии Борисов получал справедливо: их утверждали акционеры, а в период его руководства банк поднялся в рейтинге кредитных организаций с пятой сотни в третью и приносил прибыль.