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Суд приговорил экс-главу Нефтепромбанка к четырем годам колонии за мошенничество

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего президента Нефтепромбанка Александра Борисова к четырем годам колонии за премии самому себе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Борисов признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, с 2014 по 2017 гг. экс-глава банка выписал себе премии на 215,5 млн руб. В материалах дела отмечается, что поощрения себе объяснил Борисов «активной работой», «внесением особого вклада» и т. п. Иногда он премировал себя ежедневно и фактически за одни и те же результаты работы. 

Кроме того, с февраля 2016 по апрель 2017 гг. Борисов выписал на имя управляющей делами Нефтепромбанка премии на общую сумму 22,6 млн руб. На допросе сотрудница рассказала, что возвращала эти деньги своему начальнику.

Многомиллионные премии заметили акционеры Нефтепромбанка и уволили Борисова в июле 2017 г. В апреле 2021 г. Банк России отозвал лицензию у кредитной организации. Борисов был задержан в марте 2018 г. В ходе предварительного следствия и судебного процесса он так и не признал вину.

Адвокат Дмитрий Кутергин отмечал, что банкротство Нефтепромбанка не было связано с действиями его подзащитного. Он также настаивал, что премии Борисов получал справедливо: их утверждали акционеры, а в период его руководства банк поднялся в рейтинге кредитных организаций с пятой сотни в третью и приносил прибыль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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