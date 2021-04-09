ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
Банк России отозвал лицензию у Нефтепромбанка, говорится на сайте регулятора. Организация занимала 201 место по величине активов в России.
Организация утратила собственные средства, вела операции, имевшие признаки вывода активов, а также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, указывает регулятор. В течение последнего года регулятор несколько раз применял к банку меры, в том числе ограничивал привлечение денег вкладчиков.
В Нефтепромбанк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть свои деньги, но не более 1,4 млн руб. на одного клиента банка, говорится в сообщении.