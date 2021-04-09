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ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Ведомости

Банк России отозвал лицензию у Нефтепромбанка, говорится на сайте регулятора. Организация занимала 201 место по величине активов в России.

Организация утратила собственные средства, вела операции, имевшие признаки вывода активов, а также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, указывает регулятор. В течение последнего года регулятор несколько раз применял к банку меры, в том числе ограничивал привлечение денег вкладчиков.

В Нефтепромбанк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть свои деньги, но не более 1,4 млн руб. на одного клиента банка, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных