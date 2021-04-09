ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Организация утратила собственные средства, вела операции, имевшие признаки вывода активов, а также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, указывает регулятор. В течение последнего года регулятор несколько раз применял к банку меры, в том числе ограничивал привлечение денег вкладчиков.