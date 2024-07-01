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Меликов: число жертв терактов в Дагестане выросло до 22 человек

Ведомости

Число погибших в результате вооруженного нападения террористов 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале. 

«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», – сказал Меликов (цитата по ТАСС).

Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана сообщили, что создателем преступной группы является сын Омарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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