Меликов: число жертв терактов в Дагестане выросло до 22 человек
Число погибших в результате вооруженного нападения террористов 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.
«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», – сказал Меликов (цитата по ТАСС).
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана сообщили, что создателем преступной группы является сын Омарова.