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Суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной

Ведомости

Одинцовский городской суд Московской области не удовлетворил иск певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Одинцовским городским судом Московской области под председательством судьи Саркисовой Е. В. 1 июля отказано в удовлетворении исковых требований Егора Крида к Екатерине Михайловне Мизулиной и "Лиге безопасного интернета" о признании высказываний о Егоре Булаткине (Криде) порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию», – уточнил собеседник агентства.

16 ноября 2023 г. Крид подал иск о защите чести и достоинства к Мизулиной.

Конфликт Крида и Мизулиной начался весной прошлого года, когда глава «Лиги безопасного интернета» обвинила певца в мошенничестве. По утверждению Мизулиной, Крид рекламировал онлайн-казино. После жалобы Мизулиной аккаунты певца и других российских блогеров были заблокированы на стриминговой платформе Twitch.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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