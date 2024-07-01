Суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной
Одинцовский городской суд Московской области не удовлетворил иск певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Одинцовским городским судом Московской области под председательством судьи Саркисовой Е. В. 1 июля отказано в удовлетворении исковых требований Егора Крида к Екатерине Михайловне Мизулиной и "Лиге безопасного интернета" о признании высказываний о Егоре Булаткине (Криде) порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию», – уточнил собеседник агентства.
Конфликт Крида и Мизулиной начался весной прошлого года, когда глава «Лиги безопасного интернета» обвинила певца в мошенничестве. По утверждению Мизулиной, Крид рекламировал онлайн-казино. После жалобы Мизулиной аккаунты певца и других российских блогеров были заблокированы на стриминговой платформе Twitch.