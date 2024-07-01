Суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной

«Одинцовским городским судом Московской области под председательством судьи Саркисовой Е. В. 1 июля отказано в удовлетворении исковых требований Егора Крида к Екатерине Михайловне Мизулиной и "Лиге безопасного интернета" о признании высказываний о Егоре Булаткине (Криде) порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию», – уточнил собеседник агентства.