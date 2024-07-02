В давке на религиозном мероприятии в Индии погибли 107 человек
По меньшей мере 107 человек, в основном женщины, погибли в результате давки во время религиозного мероприятия в округе Хатхрас штата Уттар-Прадеш в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times.
Инцидент произошел во время выступления религиозного проповедника (сатсанга) в специально установленном шатре в деревне Рати Бханпур в районе Сикандра Рау округа Хатхрас. По данным полиции, в шатре стало душно, после этого люди начали бежать, что привело к давке.
«Это была встреча Бхоле Бабы, религиозного проповедника. Во вторник днем было выдано временное разрешение на проведение собрания в этом месте на границе округов Эта и Хатхрас», – сказал генеральный инспектор Шалабх Матхур.
По словам одного из выживших, давка произошла, когда мероприятие закончилось и все поспешили покинуть место.
«На месте собралась огромная толпа последователей. Выхода не было, все падали друг на друга, и образовалась давка. Когда я попытался выйти, на улице были припаркованы мотоциклы, которые преградили путь. Многие потеряли сознание, другие умерли», – приводит издание рассказ одного из пострадавших.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования по поводу случившегося и поручил чиновникам в округе Хатхрас и его окрестностях ускорить расследование инцидента.