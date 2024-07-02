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В давке на религиозном мероприятии в Индии погибли 107 человек

Ведомости

По меньшей мере 107 человек, в основном женщины, погибли в результате давки во время религиозного мероприятия в округе Хатхрас штата Уттар-Прадеш в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел во время выступления религиозного проповедника (сатсанга) в специально установленном шатре в деревне Рати Бханпур в районе Сикандра Рау округа Хатхрас. По данным полиции, в шатре стало душно, после этого люди начали бежать, что привело к давке.

«Это была встреча Бхоле Бабы, религиозного проповедника. Во вторник днем было выдано временное разрешение на проведение собрания в этом месте на границе округов Эта и Хатхрас», – сказал генеральный инспектор Шалабх Матхур.

По словам одного из выживших, давка произошла, когда мероприятие закончилось и все поспешили покинуть место.

«На месте собралась огромная толпа последователей. Выхода не было, все падали друг на друга, и образовалась давка. Когда я попытался выйти, на улице были припаркованы мотоциклы, которые преградили путь. Многие потеряли сознание, другие умерли», – приводит издание рассказ одного из пострадавших.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования по поводу случившегося и поручил чиновникам в округе Хатхрас и его окрестностях ускорить расследование инцидента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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