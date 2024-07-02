В давке на религиозном мероприятии в Индии погибли 107 человек

«На месте собралась огромная толпа последователей. Выхода не было, все падали друг на друга, и образовалась давка. Когда я попытался выйти, на улице были припаркованы мотоциклы, которые преградили путь. Многие потеряли сознание, другие умерли», – приводит издание рассказ одного из пострадавших.