Власти Египта отзовут лицензии у 16 турфирм по делу о гибели паломников

Хадж – это паломничество в Мекку, где в мечети Аль-Харам хранится главная святыня ислама – священная Кааба (кубическая постройка во внутреннем дворе мечети аль-Харам). Считается, что каждый мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни. Хадж проводится ежегодно: с восьмого по 12-й день последнего месяца исламского года. В 2024 г. он начался 14 июня. 20 июня информационное агентство AFP сообщило, что более 1000 человек умерли в результате сильной жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Среди них были четверо росссиян, писало «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в королевстве.