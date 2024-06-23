Власти Египта отзовут лицензии у 16 турфирм по делу о гибели паломников
Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули поручил отозвать лицензии у 16 туристических компаний в связи с тем, что они неправомерно организовали визит паломников в Мекку, часть из которых погибли от жары во время хаджа. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Решение было озвучено на заседании кризисной группы, созданной по поручению президента Египта. В ходе рассмотрения отчета о причинах гибели граждан выяснилось, что 16 туристических компаний организовали программы паломничества, используя визы для личного посещения, которые не разрешают их владельцам въезжать в Мекку. Из-за этого не было обеспечено адекватное размещение паломников, в результате чего они подверглись влиянию высоких температур.
Кроме отзыва лицензий у турфирм, премьер-министр также поручил привлечь их к ответственности и оштрафовать в пользу семей погибших паломников.
Хадж – это паломничество в Мекку, где в мечети Аль-Харам хранится главная святыня ислама – священная Кааба (кубическая постройка во внутреннем дворе мечети аль-Харам). Считается, что каждый мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни. Хадж проводится ежегодно: с восьмого по 12-й день последнего месяца исламского года. В 2024 г. он начался 14 июня. 20 июня информационное агентство AFP сообщило, что более 1000 человек умерли в результате сильной жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Среди них были четверо росссиян, писало «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в королевстве.