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Власти Египта отзовут лицензии у 16 турфирм по делу о гибели паломников

Ведомости

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули поручил отозвать лицензии у 16 туристических компаний в связи с тем, что они неправомерно организовали визит паломников в Мекку, часть из которых погибли от жары во время хаджа. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Решение было озвучено на заседании кризисной группы, созданной по поручению президента Египта. В ходе рассмотрения отчета о причинах гибели граждан выяснилось, что 16 туристических компаний организовали программы паломничества, используя визы для личного посещения, которые не разрешают их владельцам въезжать в Мекку. Из-за этого не было обеспечено адекватное размещение паломников, в результате чего они подверглись влиянию высоких температур.

Кроме отзыва лицензий у турфирм, премьер-министр также поручил привлечь их к ответственности и оштрафовать в пользу семей погибших паломников.

Хадж – это паломничество в Мекку, где в мечети Аль-Харам хранится главная святыня ислама – священная Кааба (кубическая постройка во внутреннем дворе мечети аль-Харам). Считается, что каждый мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни. Хадж проводится ежегодно: с восьмого по 12-й день последнего месяца исламского года. В 2024 г. он начался 14 июня. 20 июня информационное агентство AFP сообщило, что более 1000 человек умерли в результате сильной жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Среди них были четверо росссиян, писало «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в королевстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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