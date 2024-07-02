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Суд оштрафовал политтехнолога Белковского за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал политтехнолога и публициста Станислава Белковского (признан в РФ иноагентом) на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Белковский признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Суд в качестве наказания назначил минимально возможный по этой части штраф для физических лиц.

Белковский в 1990-х гг. занимался политическим консультированием, работал в том числе с Ириной Хакамадой и Борисом Березовским. В 2017 г. был главным политическим консультантом в президентской кампании телеведущей и журналистки Ксении Собчак. В качестве политического аналитика сотрудничал также с рядом российских изданий. После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. уехал из России. В сентябре прошлого года Минюст РФ включил Белковского в реестр иностранных агентов. Ведомство утверждало, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти, вел деятельность, направленную на формирование негативного образа страны и дискредитацию спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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