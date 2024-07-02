Суд оштрафовал политтехнолога Белковского за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал политтехнолога и публициста Станислава Белковского (признан в РФ иноагентом) на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Белковский признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Суд в качестве наказания назначил минимально возможный по этой части штраф для физических лиц.
Белковский в 1990-х гг. занимался политическим консультированием, работал в том числе с Ириной Хакамадой и Борисом Березовским. В 2017 г. был главным политическим консультантом в президентской кампании телеведущей и журналистки Ксении Собчак. В качестве политического аналитика сотрудничал также с рядом российских изданий. После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. уехал из России. В сентябре прошлого года Минюст РФ включил Белковского в реестр иностранных агентов. Ведомство утверждало, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти, вел деятельность, направленную на формирование негативного образа страны и дискредитацию спецоперации на Украине.