Суд оштрафовал политтехнолога Белковского за отсутствие маркировки иноагента

Белковский в 1990-х гг. занимался политическим консультированием, работал в том числе с Ириной Хакамадой и Борисом Березовским. В 2017 г. был главным политическим консультантом в президентской кампании телеведущей и журналистки Ксении Собчак. В качестве политического аналитика сотрудничал также с рядом российских изданий. После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. уехал из России. В сентябре прошлого года Минюст РФ включил Белковского в реестр иностранных агентов. Ведомство утверждало, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти, вел деятельность, направленную на формирование негативного образа страны и дискредитацию спецоперации на Украине.