Адвокат задержанного в Аргентине россиянина допустил отказ в его выдаче Киеву
Украина вовремя не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, поэтому Киеву могут отказать в его выдаче. Об этом заявил адвокат Кристиан Рубилар, передает «РИА Новости».
«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», – сказал он.
Адвокат уточнил, что технически речь идет не об экстрадиции, а о «реституции беглого военнопленного». Именно поэтому аргентинский прокурор еще в мае попросил Киев объяснить, в чем обвиняется россиянин и почему Украина «компетентна судить его». У украинской стороны было 30 дней для ответа.
Кроме того, Чуркин близок к получению гражданства Аргентины, что даст ему право на суд в этой стране, отметил Рубилар. Это может произойти даже раньше, чем суд примет решение по вопросу об экстрадиции.
Игоря Чуркина задержали в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины 30 января. 1 февраля суд отпустил его под подписку о невыезде. Государственного бюро расследований (ГБР) Украины уточнило, что задержанный – сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который якобы обманом пытался сохранить имущество своего предприятия во Львове. Его сын обвиняется по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении).