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Адвокат задержанного в Аргентине россиянина допустил отказ в его выдаче Киеву

Ведомости

Украина вовремя не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, поэтому Киеву могут отказать в его выдаче. Об этом заявил адвокат Кристиан Рубилар, передает «РИА Новости».

«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», – сказал он. 

Адвокат уточнил, что технически речь идет не об экстрадиции, а о «реституции беглого военнопленного». Именно поэтому аргентинский прокурор еще в мае попросил Киев объяснить, в чем обвиняется россиянин и почему Украина «компетентна судить его». У украинской стороны было 30 дней для ответа.

Кроме того, Чуркин близок к получению гражданства Аргентины, что даст ему право на суд в этой стране, отметил Рубилар. Это может произойти даже раньше, чем суд примет решение по вопросу об экстрадиции.

Игоря Чуркина задержали в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины 30 января. 1 февраля суд отпустил его под подписку о невыезде. Государственного бюро расследований (ГБР) Украины уточнило, что задержанный – сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который якобы обманом пытался сохранить имущество своего предприятия во Львове. Его сын обвиняется по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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