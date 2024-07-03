Адвокат задержанного в Аргентине россиянина допустил отказ в его выдаче Киеву

Адвокат уточнил, что технически речь идет не об экстрадиции, а о «реституции беглого военнопленного». Именно поэтому аргентинский прокурор еще в мае попросил Киев объяснить, в чем обвиняется россиянин и почему Украина «компетентна судить его». У украинской стороны было 30 дней для ответа.