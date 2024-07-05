Помощник Медведева опроверг связь семьи зампреда Совбеза с «Мираторгом»

Слухи о якобы связи «Мираторга» с семьей Медведева появились весной 2019 г., когда он занимал пост премьера. Эта тема обсуждалась на различных медиаресурсах. 3 мая 2019 г. «Интерфакс» сообщил, что пресс-служба правительства опровергла наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой, в девичестве Линник, и руководителями холдинга «Мираторг» братьями Виктором и Александром Линниками.