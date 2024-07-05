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Помощник Медведева опроверг связь семьи зампреда Совбеза с «Мираторгом»

Ведомости

В публичном пространстве продолжают распространяться слухи о якобы связи компании «Мираторг» с семьей заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, но они не имеют отношения к действительности. Это следует из заявления помощника политика Олега Осипова, передает ТАСС.

«Еще раз: компания "Мираторг" никогда не имела и не имеет никакого отношения к семье Дмитрия Медведева. С таким же успехом можно болтать о родственных связях с [теннисистом] Даниилом Медведевым», – сказал представитель секретариата замглавы Совбеза РФ.

По его мнению, с распространением недостоверной информации должен разобраться Следственный комитет России.

Слухи о якобы связи «Мираторга» с семьей Медведева появились весной 2019 г., когда он занимал пост премьера. Эта тема обсуждалась на различных медиаресурсах. 3 мая 2019 г. «Интерфакс» сообщил, что пресс-служба правительства опровергла наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой, в девичестве Линник, и руководителями холдинга «Мираторг» братьями Виктором и Александром Линниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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