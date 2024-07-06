Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко
Советская телеведущая, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет, сообщил «Первый канал».
Лихитченко родилась в 1937 г. в Москве, в 1959 г. окончила Школу-студию МХАТ. Во время учебы прошла конкурс на диктора телевидения, затем уехала в Крым, где играла на сцене Севастопольского русского драматического театра. Диктор рассказывала, что ее ждали на телевидении после окончания вуза и подумала, что ей «вежливо отказали», поэтому она устроилась в Севастопольский театр. В сентябре 1960 г. Лихитченко стала штатным сотрудником Гостелерадио СССР.
C 1968 г. она стала одной из ведущих программы «Время», а диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР Лихитченко работала до 1993 г. Имеет звание народной артистки РСФСР (1988).
В декабре 2023 г. умерла советский диктор и заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова, которая вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки», передачи «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце».