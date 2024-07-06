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Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

Ведомости

Советская телеведущая, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет, сообщил «Первый канал».

Лихитченко родилась в 1937 г. в Москве, в 1959 г. окончила Школу-студию МХАТ. Во время учебы прошла конкурс на диктора телевидения, затем уехала в Крым, где играла на сцене Севастопольского русского драматического театра. Диктор рассказывала, что ее ждали на телевидении после окончания вуза и подумала, что ей «вежливо отказали», поэтому она устроилась в Севастопольский театр. В сентябре 1960 г. Лихитченко стала штатным сотрудником Гостелерадио СССР.

C 1968 г. она стала одной из ведущих программы «Время», а диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР Лихитченко работала до 1993 г. Имеет звание народной артистки РСФСР (1988).

В декабре 2023 г. умерла советский диктор и заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова, которая вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки», передачи «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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