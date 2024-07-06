Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

Лихитченко родилась в 1937 г. в Москве, в 1959 г. окончила Школу-студию МХАТ. Во время учебы прошла конкурс на диктора телевидения, затем уехала в Крым, где играла на сцене Севастопольского русского драматического театра. Диктор рассказывала, что ее ждали на телевидении после окончания вуза и подумала, что ей «вежливо отказали», поэтому она устроилась в Севастопольский театр. В сентябре 1960 г. Лихитченко стала штатным сотрудником Гостелерадио СССР.