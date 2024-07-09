Скончался снимавшийся в «Новых амазонках» и «Кингсайзе» польский актер Ежи Штур

Работу в кино Штур совмещал с дубляжом. Он озвучивал для польской аудитории, в частности, почтальона Жозефа Рулена в номинированном на «Оскар» фильме «Ваш Винсент» и Рафики из нового «Короля Льва». Самой известной его ролью в дубляже стал Осел из «Шрека». Также занимался озвучиванием аудиокниг о Болеке и Лёлеке, песике Рексе и малыше Николя.