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Скончался снимавшийся в «Новых амазонках» и «Кингсайзе» польский актер Ежи Штур

Ведомости

Польский актер Ежи Штур, известный советскому и российскому зрителю работами в фильмах «Секс-миссия» (в переводе СССР – «Новые амазонки»), «Кингсайз» и «Дежа вю», скончался в возрасте 77 лет. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на его сына – актера Мацея Штура.

Несколько лет назад Ежи Штур перенес инсульт и сердечный приступ, а также боролся и с раком гортани.

Onet называет Штура одним из самых выдающихся польских актеров кино и театра. Он окончил факультет польского языка Ягеллонского университета и факультет актерского мастерства Государственной высшей театральной школы в Кракове (ректором которой он впоследствии стал). За свою карьеру успел сняться в фильмах Анджея Вайды, Анджея Жулавского, Кшиштофа Занусси, Кшиштофа Кесьлевского, Юлиуша Махульского, Агнешки Холланд.

Работу в кино Штур совмещал с дубляжом. Он озвучивал для польской аудитории, в частности, почтальона Жозефа Рулена в номинированном на «Оскар» фильме «Ваш Винсент» и Рафики из нового «Короля Льва». Самой известной его ролью в дубляже стал Осел из «Шрека». Также занимался озвучиванием аудиокниг о Болеке и Лёлеке, песике Рексе и малыше Николя.

Штур бегло, хоть и с сильным акцентом, говорил по-русски, неоднократно сотрудничал с советскими и российскими коллегами: в советско-польском художественном фильме «Дежа вю», интерпретации «Идиота» Федора Достоевского – фильме «Даун хаус» Романа Качанова, одном из эпизодов российского сериала «Глухарь».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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