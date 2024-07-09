Скончался снимавшийся в «Новых амазонках» и «Кингсайзе» польский актер Ежи Штур
Польский актер Ежи Штур, известный советскому и российскому зрителю работами в фильмах «Секс-миссия» (в переводе СССР – «Новые амазонки»), «Кингсайз» и «Дежа вю», скончался в возрасте 77 лет. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на его сына – актера Мацея Штура.
Несколько лет назад Ежи Штур перенес инсульт и сердечный приступ, а также боролся и с раком гортани.
Onet называет Штура одним из самых выдающихся польских актеров кино и театра. Он окончил факультет польского языка Ягеллонского университета и факультет актерского мастерства Государственной высшей театральной школы в Кракове (ректором которой он впоследствии стал). За свою карьеру успел сняться в фильмах Анджея Вайды, Анджея Жулавского, Кшиштофа Занусси, Кшиштофа Кесьлевского, Юлиуша Махульского, Агнешки Холланд.
Работу в кино Штур совмещал с дубляжом. Он озвучивал для польской аудитории, в частности, почтальона Жозефа Рулена в номинированном на «Оскар» фильме «Ваш Винсент» и Рафики из нового «Короля Льва». Самой известной его ролью в дубляже стал Осел из «Шрека». Также занимался озвучиванием аудиокниг о Болеке и Лёлеке, песике Рексе и малыше Николя.
Штур бегло, хоть и с сильным акцентом, говорил по-русски, неоднократно сотрудничал с советскими и российскими коллегами: в советско-польском художественном фильме «Дежа вю», интерпретации «Идиота» Федора Достоевского – фильме «Даун хаус» Романа Качанова, одном из эпизодов российского сериала «Глухарь».