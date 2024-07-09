Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СКР

В пояснительной записке сказано, что поправки в закон устраняют пробел в правовом регулировании вопроса о специальном воинском учете сотрудников. Отсрочка от призыва будет распространяться на лиц, которые служат в прокуратуре и СК. В документе подчеркивается, что отсрочку предоставят после получения высшего образования по специальностям. Помимо отсрочки поправки освобождают от военных сборов служащих таможенных органов, сотрудников СК, а также служащих прокуратуры и других учреждений, где предусмотрено присвоение специальных званий.