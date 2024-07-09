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Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СКР

Ведомости

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России (СКР), следует из думской базы.

Законопроект внесло в Госдуму правительство в феврале этого года, ответственным назначен комитет по обороне. Изменения касаются закона «О воинской обязанности и военной службе».

В пояснительной записке сказано, что поправки в закон устраняют пробел в правовом регулировании вопроса о специальном воинском учете сотрудников. Отсрочка от призыва будет распространяться на лиц, которые служат в прокуратуре и СК. В документе подчеркивается, что отсрочку предоставят после получения высшего образования по специальностям. Помимо отсрочки поправки освобождают от военных сборов служащих таможенных органов, сотрудников СК, а также служащих прокуратуры и других учреждений, где предусмотрено присвоение специальных званий.

В марте депутаты Госдумы также предложили предоставить отсрочку выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, поступившим на работу на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Это связано с обострением проблемы кадрового дефицита, указано в пояснительной записке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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