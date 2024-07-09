Суд арестовал отца убитых в Дагестане террористов по делу о мошенничестве
Советский суд Махачкалы арестовал бывшего главу Сергокалинского района Дагестана, отца участников террористического нападения в республике 23 июня Магомеда Омарова по делу о мошенничестве. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.
Мужчина был арестован до 5 сентября. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
О повторном задержании Омарова сообщалось 6 июля. «Известия» со ссылкой на источник писали, что мужчину задержали по уголовному делу о мошенничестве, по нему проходят еще несколько подозреваемых. Предположительно, в отношении Омарова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Были ликвидированы пятеро нападавших. Погибли более 20 человек, включая 16 полицейских. В правоохранительных органах сообщали, что троих террористов опознали как сыновей Омарова и его племянника.
Омаров 24 июня был задержан по статье о мелком хулиганстве. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рассматривался вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму.