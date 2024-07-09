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Суд арестовал отца убитых в Дагестане террористов по делу о мошенничестве

Ведомости

Советский суд Махачкалы арестовал бывшего главу Сергокалинского района Дагестана, отца участников террористического нападения в республике 23 июня Магомеда Омарова по делу о мошенничестве. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Мужчина был арестован до 5 сентября. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.

О повторном задержании Омарова сообщалось 6 июля. «Известия» со ссылкой на источник писали, что мужчину задержали по уголовному делу о мошенничестве, по нему проходят еще несколько подозреваемых. Предположительно, в отношении Омарова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Были ликвидированы пятеро нападавших. Погибли более 20 человек, включая 16 полицейских. В правоохранительных органах сообщали, что троих террористов опознали как сыновей Омарова и его племянника.

Омаров 24 июня был задержан по статье о мелком хулиганстве. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рассматривался вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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