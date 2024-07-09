Суд арестовал отца убитых в Дагестане террористов по делу о мошенничестве

О повторном задержании Омарова сообщалось 6 июля. «Известия» со ссылкой на источник писали, что мужчину задержали по уголовному делу о мошенничестве, по нему проходят еще несколько подозреваемых. Предположительно, в отношении Омарова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.