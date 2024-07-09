«Коммерсантъ»: сторонники «Талибана» готовили теракт в метро Екатеринбурга

Они были задержаны в сентябре 2021 г. По версии следствия, участники террористического сообщества действовали в период с мая по сентябрь 2021 г. Участники группы создали взрывчатое вещество массой 3 кг, расфасовали его и оставили на хранение в нескольких точках города. Организаторами движения следствие считает россиянина Абубакра Сангчарова и уроженца Таджикистана Сангинмурода Мусофирова.