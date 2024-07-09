«Коммерсантъ»: сторонники «Талибана» готовили теракт в метро Екатеринбурга
Приговоренные к срокам от 16 до 25 лет лишения свободы сторонники «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) планировали теракт в метро Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
9 июля Центральный окружной военный суд приговорил Анваршоха Авезова, Нурали Дустова, Сангинмурода Мусофирова, Шахромджона Мусофирова и Абубакра Сангчарова по делу о подготовке терактов на территории Екатеринбурга. По данным источника «Коммерсанта», участники группы занимались подготовкой теракта на станции метро «Уральская».
Они были задержаны в сентябре 2021 г. По версии следствия, участники террористического сообщества действовали в период с мая по сентябрь 2021 г. Участники группы создали взрывчатое вещество массой 3 кг, расфасовали его и оставили на хранение в нескольких точках города. Организаторами движения следствие считает россиянина Абубакра Сангчарова и уроженца Таджикистана Сангинмурода Мусофирова.
18 мая Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года колонии строгого режима трех сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), которые готовили теракт в Черкесске с использованием самодельных взрывных устройств.
Следствие установило, что мужчины, «разделяя террористическую идеологию», поддерживали связь с боевиками МТО в Сирии посредством мессенджера Telegram.