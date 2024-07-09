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«Коммерсантъ»: сторонники «Талибана» готовили теракт в метро Екатеринбурга

Ведомости

Приговоренные к срокам от 16 до 25 лет лишения свободы сторонники «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) планировали теракт в метро Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

9 июля Центральный окружной военный суд приговорил Анваршоха Авезова, Нурали Дустова, Сангинмурода Мусофирова, Шахромджона Мусофирова и Абубакра Сангчарова по делу о подготовке терактов на территории Екатеринбурга. По данным источника «Коммерсанта», участники группы занимались подготовкой теракта на станции метро «Уральская».

Они были задержаны в сентябре 2021 г. По версии следствия, участники террористического сообщества действовали в период с мая по сентябрь 2021 г. Участники группы создали взрывчатое вещество массой 3 кг, расфасовали его и оставили на хранение в нескольких точках города. Организаторами движения следствие считает россиянина Абубакра Сангчарова и уроженца Таджикистана Сангинмурода Мусофирова. 

18 мая Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года колонии строгого режима трех сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), которые готовили теракт в Черкесске с использованием самодельных взрывных устройств.

Следствие установило, что мужчины, «разделяя террористическую идеологию», поддерживали связь с боевиками МТО в Сирии посредством мессенджера Telegram. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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