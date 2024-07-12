Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении самолета в Коломне
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета в районе подмосковной деревне Апраксино городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Расследованием занимаются следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также сформировал комиссию для расследования происшествия.
Sukhoi Superjet 100 упал в районе деревни Апраксино в Подмосковье 12 июля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Он эксплуатировался с 2014 г. Как сообщал глава Коломны Александр Гречищев, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли. Среди населения жертв нет. На месте крушения работают сотрудники МЧС.