Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении самолета в Коломне

Sukhoi Superjet 100 упал в районе деревни Апраксино в Подмосковье 12 июля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Он эксплуатировался с 2014 г. Как сообщал глава Коломны Александр Гречищев, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли. Среди населения жертв нет. На месте крушения работают сотрудники МЧС.