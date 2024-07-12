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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении самолета в Коломне

Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета в районе подмосковной деревне Апраксино городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследованием занимаются следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также сформировал комиссию для расследования происшествия.

Sukhoi Superjet 100 упал в районе деревни Апраксино в Подмосковье 12 июля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Он эксплуатировался с 2014 г. Как сообщал глава Коломны Александр Гречищев, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли. Среди населения жертв нет. На месте крушения работают сотрудники МЧС.

Telegram-канал 112 опубликовал первые кадры с места трагедии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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