Экстренные службы назвали возможную причину крушения самолета в Подмосковье
Авиакатастрофа с участием Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могла произойти в связи с одновременным отказом двух двигателей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
ТАСС со ссылкой на авиационные службы пишет, что причиной отказа систем Superjet 100 на небольшой высоте могло стать попадание птиц в двигатели.
12 июля Sukhoi Superjet 100 упал вблизи деревни Апраксино городского округа Коломна. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли. Среди населения жертв нет. На месте крушения работают сотрудники МЧС.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.