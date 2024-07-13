В Подмосковье нашли тела погибших при крушении Sukhoi Superjet 100

В Подмосковье нашли тела погибших при крушении Sukhoi Superjet 100Для идентификации останков потребуется молекулярно-генетическая экспертиза
На месте упавшего в Коломенском районе Подмосковья самолета Sukhoi Superjet 100 нашли тела членов экипажа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза», – уточнил собеседник агентства.
Следственные действия на месте падения самолета завершатся 13 июля.
12 июля Sukhoi Superjet 100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман.
Согласно предварительной информации экстренных служб, авария могла произойти из-за отказа обоих двигателей воздушного судна, что могло быть вызвано попаданием птиц в турбины при полете на низкой высоте.
После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).