Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

«Известия»: мошенники начали звонить от имени коммунальных служб

Ведомости

Мошенники придумали новую схему обмана: они звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний и выманивают смс-код для доступа к «Госуслугам». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пострадавших.

Источник в правоохранительных органах отметил, что первые заявления о «коммунальном терроре» начали поступать в конце мая 2024 г. В июне обращения стали массовыми. Уточняется, что большинство пострадавших – пенсионеры в Москве и Подмосковье. Сейчас следователи занимаются десятками уголовных дел, еще по такому же количеству заявлений проводится проверка.

В частности, злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнергосбыта» и назначают время для поверки и замены электросчетчиков. По словам одного из собеседников газеты, общаются мошенники деликатно и показывают, что разбираются в электрике, поэтому подозрений не возникает.

Мужчина, которого попытались обмануть, не стал называть код из смс и самостоятельно позвонил в «Мосэнергосбыт», где ему сообщили, что проверка счетчиков в его доме не проводится. После этого мошенники начали атаковать его звонками.

Другому пострадавшему позвонили якобы из «Мосэнерго» и сообщили, что ему положена выплата 70 000 руб. «в связи с достижением 50-летия». Мужчина поверил и сообщил номер банковской карты, данные паспорта, СНИЛС и ИНН. В результате мошенники получили доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах» и направили запросы от его имени в различные кредитные организации.

Но на этом схема обмана не закончилась: человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга заявил, что от имени мужчины были направлены деньги якобы на финансирование террористов. Жертва испугался, оформил кредит на 300 000 руб. и перевел средства на карту мошеннику. Полиция проводит по этому случаю проверку, отмечают «Известия».

Некоторым пострадавшим мошенники говорили, что в честь юбилея им положена скидка на ЖКУ, а затем предлагали зарегистрироваться в электронной очереди в «Мосэнергосбыт» с помощью смс-кода. Одна из жертв рассказала, что таким образом злоумышленники вывели с ее счетов 250 000 руб. Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества в крупном размере.

14 июля МВД России сообщило, что аферисты активизировались в чатах жильцов многоквартирных домов. В частности, от имени соседей они якобы продают парковочные места, остатки стройматериалов, технику или мебель по заниженным ценам, а также якобы собирают деньги на лечение больных детей или содержание животных.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных