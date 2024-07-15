«Известия»: мошенники начали звонить от имени коммунальных служб
Мошенники придумали новую схему обмана: они звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний и выманивают смс-код для доступа к «Госуслугам». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пострадавших.
Источник в правоохранительных органах отметил, что первые заявления о «коммунальном терроре» начали поступать в конце мая 2024 г. В июне обращения стали массовыми. Уточняется, что большинство пострадавших – пенсионеры в Москве и Подмосковье. Сейчас следователи занимаются десятками уголовных дел, еще по такому же количеству заявлений проводится проверка.
В частности, злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнергосбыта» и назначают время для поверки и замены электросчетчиков. По словам одного из собеседников газеты, общаются мошенники деликатно и показывают, что разбираются в электрике, поэтому подозрений не возникает.
Мужчина, которого попытались обмануть, не стал называть код из смс и самостоятельно позвонил в «Мосэнергосбыт», где ему сообщили, что проверка счетчиков в его доме не проводится. После этого мошенники начали атаковать его звонками.
Другому пострадавшему позвонили якобы из «Мосэнерго» и сообщили, что ему положена выплата 70 000 руб. «в связи с достижением 50-летия». Мужчина поверил и сообщил номер банковской карты, данные паспорта, СНИЛС и ИНН. В результате мошенники получили доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах» и направили запросы от его имени в различные кредитные организации.
Но на этом схема обмана не закончилась: человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга заявил, что от имени мужчины были направлены деньги якобы на финансирование террористов. Жертва испугался, оформил кредит на 300 000 руб. и перевел средства на карту мошеннику. Полиция проводит по этому случаю проверку, отмечают «Известия».
Некоторым пострадавшим мошенники говорили, что в честь юбилея им положена скидка на ЖКУ, а затем предлагали зарегистрироваться в электронной очереди в «Мосэнергосбыт» с помощью смс-кода. Одна из жертв рассказала, что таким образом злоумышленники вывели с ее счетов 250 000 руб. Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества в крупном размере.
14 июля МВД России сообщило, что аферисты активизировались в чатах жильцов многоквартирных домов. В частности, от имени соседей они якобы продают парковочные места, остатки стройматериалов, технику или мебель по заниженным ценам, а также якобы собирают деньги на лечение больных детей или содержание животных.