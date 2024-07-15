«Известия»: мошенники начали звонить от имени коммунальных служб

Некоторым пострадавшим мошенники говорили, что в честь юбилея им положена скидка на ЖКУ, а затем предлагали зарегистрироваться в электронной очереди в «Мосэнергосбыт» с помощью смс-кода. Одна из жертв рассказала, что таким образом злоумышленники вывели с ее счетов 250 000 руб. Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества в крупном размере.