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В МВД предупредили об активизации мошенников в домовых чатах

Ведомости

Мошенники начали осваивать чаты жильцов многоквартирных домов, где они активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.

«Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты», – говорится в сообщении.

Кроме того, мошенники могут попытаться продать несуществующие излишки стройматериалов, техники или мебели по заниженным в сравнении с рынком ценам, а предоплату также могут потребовать за «ремонт квартиры».

В МВД рассказали и о случаях, когда преступники предлагали перевести средства на лечение больных детей или содержание животных, а на деле пытались похитить перечисленные жертвами средства.

«Чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию», – подчеркнули в полиции.

4 июля сообщалось, что ФСБ России призвала российских операторов ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками, которые часто пользуются данной технологией. 1 июля суд оштрафовал «Мегафон» в общей сложности на 1,2 млн руб. за два нарушения закона о связи, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел о хищении мошенниками средств жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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