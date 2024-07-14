В МВД предупредили об активизации мошенников в домовых чатах
Мошенники начали осваивать чаты жильцов многоквартирных домов, где они активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.
«Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты», – говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники могут попытаться продать несуществующие излишки стройматериалов, техники или мебели по заниженным в сравнении с рынком ценам, а предоплату также могут потребовать за «ремонт квартиры».
В МВД рассказали и о случаях, когда преступники предлагали перевести средства на лечение больных детей или содержание животных, а на деле пытались похитить перечисленные жертвами средства.
«Чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию», – подчеркнули в полиции.
4 июля сообщалось, что ФСБ России призвала российских операторов ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками, которые часто пользуются данной технологией. 1 июля суд оштрафовал «Мегафон» в общей сложности на 1,2 млн руб. за два нарушения закона о связи, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел о хищении мошенниками средств жителей.