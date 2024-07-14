В МВД предупредили об активизации мошенников в домовых чатах

4 июля сообщалось, что ФСБ России призвала российских операторов ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками, которые часто пользуются данной технологией. 1 июля суд оштрафовал «Мегафон» в общей сложности на 1,2 млн руб. за два нарушения закона о связи, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел о хищении мошенниками средств жителей.