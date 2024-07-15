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Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов

Ведомости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил учитывать результаты экзаменов после девятого класса при поступлении в колледжи и техникумы. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Я считаю, результаты этих экзаменов необходимо учитывать при поступлении в техникумы, колледжи. Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат – это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», – сказал он.

Музаев добавил, что экзамены после девятого класса нужно переформатировать с учетом целеполагания. Он подчеркнул, что зачастую выпускникам школ дают «красивый» аттестат, чтобы вместо 10-го класса они поступали в техникум. По его словам, такие выпускники школ при поступлении конкурируют с более сильными детьми с объективными оценками. Он назвал эту разницу «неравноправием».

Сейчас для того, чтобы после девятого класса получить аттестат об основном общем образовании, школьнику необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по устному русскому языку, а также четырем предметам. Из них два являются обязательными (русский язык и математика), а еще два – по выбору среди других дисциплин, изучаемых в школе. При этом в техникумы и колледжи школьники поступают на основе среднего балла аттестата, результаты ОГЭ не учитываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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