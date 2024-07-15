Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов
«Я считаю, результаты этих экзаменов необходимо учитывать при поступлении в техникумы, колледжи. Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат – это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», – сказал он.
Музаев добавил, что экзамены после девятого класса нужно переформатировать с учетом целеполагания. Он подчеркнул, что зачастую выпускникам школ дают «красивый» аттестат, чтобы вместо 10-го класса они поступали в техникум. По его словам, такие выпускники школ при поступлении конкурируют с более сильными детьми с объективными оценками. Он назвал эту разницу «неравноправием».
Сейчас для того, чтобы после девятого класса получить аттестат об основном общем образовании, школьнику необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по устному русскому языку, а также четырем предметам. Из них два являются обязательными (русский язык и математика), а еще два – по выбору среди других дисциплин, изучаемых в школе. При этом в техникумы и колледжи школьники поступают на основе среднего балла аттестата, результаты ОГЭ не учитываются.