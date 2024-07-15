Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов

Сейчас для того, чтобы после девятого класса получить аттестат об основном общем образовании, школьнику необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по устному русскому языку, а также четырем предметам. Из них два являются обязательными (русский язык и математика), а еще два – по выбору среди других дисциплин, изучаемых в школе. При этом в техникумы и колледжи школьники поступают на основе среднего балла аттестата, результаты ОГЭ не учитываются.