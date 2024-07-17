МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве в ночь на 18 июля
В ночь на 18 июля в Москве ожидается сильный дождь с грозой, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
«Москва. Экстренное предупреждение. В период с 01:00 до 09:00 18 июля в Москве ожидаются сильный дождь, гроза», – говорится в сообщении.
Ведомство рекомендовало во время непогоды снизить скорость движения автомобиля, а также избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспорт вдали от деревьев и шатких конструкций – под такими объектами также не стоит укрываться во время грозы.
По данным Гидрометцентра России, ночью 18 июля температура опустится до 18-20 градусов. Прогнозируется облачность с прояснениями, местами сильный дождь и гроза. Днем температура поднимется до 26-28 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.