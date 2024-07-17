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МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве в ночь на 18 июля

Ведомости

В ночь на 18 июля в Москве ожидается сильный дождь с грозой, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«Москва. Экстренное предупреждение. В период с 01:00 до 09:00 18 июля в Москве ожидаются сильный дождь, гроза», – говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало во время непогоды снизить скорость движения автомобиля, а также избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспорт вдали от деревьев и шатких конструкций – под такими объектами также не стоит укрываться во время грозы.

По данным Гидрометцентра России, ночью 18 июля температура опустится до 18-20 градусов. Прогнозируется облачность с прояснениями, местами сильный дождь и гроза. Днем температура поднимется до 26-28 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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