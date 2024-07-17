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Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», в которой он пожелал им хорошего настроения и позитивных эмоций.

«На протяжении многих лет ваш фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

В обращении глава российского государства также указал, что фестиваль пользуется популярностью у жителей Северной столицы, поскольку он объединяет талантливых артистов и творческие коллективы. Мероприятие также отличается богатой программой и вдохновляющей атмосферой, указал он.

«Уверен, что и нынешний фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится участникам и гостям», – подчеркнул Путин.

Фестиваль пройдет 17-18 июля в Ледовом дворце Северной столицы, его история насчитывает более 30 лет. В первый день для зрителей выступят такие артисты, как Ханна, Artik&Asti, Натан, RASA, Amirchik, Олег Майами, Мот, Wallem, Леша Свик, Алексей Воробьев и др. 18 июля в рамках фестиваля пройдет лирический мюзикл «О музыке и о любви». В этот день планируют выступить Николай Басков, Митя Фомин, Стас Пьеха, Mya Boyka, Алсу, Наталья Подольская и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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