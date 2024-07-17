Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», в которой он пожелал им хорошего настроения и позитивных эмоций.
«На протяжении многих лет ваш фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
В обращении глава российского государства также указал, что фестиваль пользуется популярностью у жителей Северной столицы, поскольку он объединяет талантливых артистов и творческие коллективы. Мероприятие также отличается богатой программой и вдохновляющей атмосферой, указал он.
«Уверен, что и нынешний фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится участникам и гостям», – подчеркнул Путин.
Фестиваль пройдет 17-18 июля в Ледовом дворце Северной столицы, его история насчитывает более 30 лет. В первый день для зрителей выступят такие артисты, как Ханна, Artik&Asti, Натан, RASA, Amirchik, Олег Майами, Мот, Wallem, Леша Свик, Алексей Воробьев и др. 18 июля в рамках фестиваля пройдет лирический мюзикл «О музыке и о любви». В этот день планируют выступить Николай Басков, Митя Фомин, Стас Пьеха, Mya Boyka, Алсу, Наталья Подольская и др.