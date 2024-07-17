Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Фестиваль пройдет 17-18 июля в Ледовом дворце Северной столицы, его история насчитывает более 30 лет. В первый день для зрителей выступят такие артисты, как Ханна, Artik&Asti, Натан, RASA, Amirchik, Олег Майами, Мот, Wallem, Леша Свик, Алексей Воробьев и др. 18 июля в рамках фестиваля пройдет лирический мюзикл «О музыке и о любви». В этот день планируют выступить Николай Басков, Митя Фомин, Стас Пьеха, Mya Boyka, Алсу, Наталья Подольская и др.