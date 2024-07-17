В Москве потушили пожар в здании на Пресненском валу

Telegram-канал Baza писал, что пожар произошел в Центре цифровизации образования, ему был присвоен второй уровень сложности. В связи с возгоранием на улице Пресненский вал дом №1 на время работы оперативных и экстренных служб движение транспорта было перекрыто, сообщал Дептранс Москвы. О его возобновлении пока не объявлялось.