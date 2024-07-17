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В Москве потушили пожар в здании на Пресненском валу

Ведомости

Пожар площадью 700 кв. м в административном здании на улице Пресненский вал в Москве полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

О тушении пожара в центре столицы ведомство сообщило около 19:40 мск. Над ликвидацией возгорания работали свыше 130 специалистов и 38 единиц техники. К месту происшествия также был направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Самостоятельно здание покинули порядка 100 человек, уточнили в МЧС.

Telegram-канал Baza писал, что пожар произошел в Центре цифровизации образования, ему был присвоен второй уровень сложности. В связи с возгоранием на улице Пресненский вал дом №1 на время работы оперативных и экстренных служб движение транспорта было перекрыто, сообщал Дептранс Москвы. О его возобновлении пока не объявлялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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