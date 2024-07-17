В Москве потушили пожар в здании на Пресненском валу
Пожар площадью 700 кв. м в административном здании на улице Пресненский вал в Москве полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
О тушении пожара в центре столицы ведомство сообщило около 19:40 мск. Над ликвидацией возгорания работали свыше 130 специалистов и 38 единиц техники. К месту происшествия также был направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Самостоятельно здание покинули порядка 100 человек, уточнили в МЧС.
Telegram-канал Baza писал, что пожар произошел в Центре цифровизации образования, ему был присвоен второй уровень сложности. В связи с возгоранием на улице Пресненский вал дом №1 на время работы оперативных и экстренных служб движение транспорта было перекрыто, сообщал Дептранс Москвы. О его возобновлении пока не объявлялось.