Минюст внес The Moscow Times и Фонд Карнеги в список нежелательных
Минюст внес в перечень нежелательных НПО The Moscow Times (признана иноагентом) и Фонд Карнеги за международный мир (признана иностранным агентом). Информация об этом появилась на сайте ведомства.
О том, что генпрокуратура признала The Moscow Times нежелательной организацией, стало известно 10 июля. Организация расположена в Амстердаме и ведет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Учредитель и владелец издания – гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных НПО Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ). В ведомстве считают, что работа издания направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике.
Минюст признал издание иностранным агентом в ноябре 2023 г. По данным ведомства, издание The Moscow Times помимо формирования негативного образа России и ее Вооруженных сил признано иноагентом из-за участия в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Отмечается также, что руководство изданием осуществляется иностранными лицами и структурами.
Минюст внес Фонд Карнеги в реестр иностранных агентов 14 апреля 2023 г. Вместе с ним в этот список тогда попали артист Семен Слепаков, публицист Игорь Яковенко и др. Фонд создан в 1910 г. в США и является одним из старейших исследовательских центров в сфере международных отношений. До 2022 г. Фонд имел отделение в Москве - Московский центр Карнеги.