Минюст внес The Moscow Times и Фонд Карнеги в список нежелательных

О том, что генпрокуратура признала The Moscow Times нежелательной организацией, стало известно 10 июля. Организация расположена в Амстердаме и ведет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Учредитель и владелец издания – гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных НПО Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ). В ведомстве считают, что работа издания направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике.