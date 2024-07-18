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Минюст внес The Moscow Times и Фонд Карнеги в список нежелательных

Ведомости

Минюст внес в перечень нежелательных НПО The Moscow Times (признана иноагентом) и Фонд Карнеги за международный мир (признана иностранным агентом). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

О том, что генпрокуратура признала The Moscow Times нежелательной организацией, стало известно 10 июля. Организация расположена в Амстердаме и ведет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Учредитель и владелец издания – гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных НПО Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ). В ведомстве считают, что работа издания направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике.

Минюст признал издание иностранным агентом в ноябре 2023 г. По данным ведомства, издание The Moscow Times помимо формирования негативного образа России и ее Вооруженных сил признано иноагентом из-за участия в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Отмечается также, что руководство изданием осуществляется иностранными лицами и структурами.

Минюст внес Фонд Карнеги в реестр иностранных агентов 14 апреля 2023 г. Вместе с ним в этот список тогда попали артист Семен Слепаков, публицист Игорь Яковенко и др. Фонд создан в 1910 г. в США и является одним из старейших исследовательских центров в сфере международных отношений. До 2022 г. Фонд имел отделение в Москве - Московский центр Карнеги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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