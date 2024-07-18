Путин подписал указ об увековечении памяти экс-главы Верховного суда Лебедева

Лебедев скончался в Москве 23 февраля на 81-м году жизни. Он возглавлял Верховный суд РФ с 1989 по 2024 г. Путин в сегодняшнем указе отметил, что Лебедев внес выдающийся вклад в развитие отечественной судебной системы и юридической науки.