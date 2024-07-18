Путин подписал указ об увековечении памяти экс-главы Верховного суда Лебедева
Президент России Владимир Путин подписал указ о мероприятиях по увековечению памяти бывшего председателя Верховного суда (ВС) Вячеслава Лебедева, который скончался 23 февраля. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Глава государства предложил правительству Москвы назвать именем Лебедева сквер в столице и установить мемориальную доску на доме, где тот жил. Путин также рекомендовал ВС РФ рассмотреть присвоение имени экс-председателя Российскому государственному университету правосудия (РГУП).
Кроме того, правительство при участии Верховного суда должно в течение полугода обеспечить учреждение стипендий имени Лебедева студентам и аспирантам РГУП, начиная с 2025 г.
Лебедев скончался в Москве 23 февраля на 81-м году жизни. Он возглавлял Верховный суд РФ с 1989 по 2024 г. Путин в сегодняшнем указе отметил, что Лебедев внес выдающийся вклад в развитие отечественной судебной системы и юридической науки.