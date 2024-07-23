Российский блогер МотоТаня погибла в Турции
Известный российский мотоблогер Татьяна Озолина (МотоТаня) погибла в аварии на мотоцикле в районе города Милас в турецкой провинции Мугла. Об этом пишет издание Milas Karya Haber.
Озолина столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутой на трассе Милас-Сёке на мосту Сарычай. В результате столкновения Обут получил серьезные травмы и был доставлен в государственную больницу Миласа. Озолина скончалась на месте. Еще один мотоциклист из из группы не пострадал.
«Пока неясно, как произошла авария, но предполагается, что могло быть потеряно рулевое управление», – уточняет Milas Karya Haber.
У Озолиной было около 5 млн подписчиков в TikTok, 2 млн на YouTube и 1 млн в Instagram (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской в РФ).