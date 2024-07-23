Российский блогер МотоТаня погибла в Турции

Озолина столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутой на трассе Милас-Сёке на мосту Сарычай. В результате столкновения Обут получил серьезные травмы и был доставлен в государственную больницу Миласа. Озолина скончалась на месте. Еще один мотоциклист из из группы не пострадал.