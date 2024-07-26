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На Олимпиаде выявлен первый положительный допинг-тест

Ведомости

Член сборной Ирака по дзюдо Сехен Саджад признан виновным в нарушении антидопинговых правил, следует из сообщения Международного агентства тестирования.

Саджад – 28 летний дзюдоист, впервые участвующий в Олимпиаде. Антидопинговый контроль проводился 23 июля, спустя два дня стали известны результаты, согласно которым у Саджада выявили положительный результат. Как отмечает агентство, на время разбирательства спортсмен отстранен, ему запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать других, а также участвовать в любой деятельности во время ОИ-2024 в Париже. Результат допинг-теста может быть оспорен спортсменом.

28 июля стало известно о том, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. Тогда допинг-тест выявил положительный результат у российских спортсменов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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