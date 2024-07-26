На Олимпиаде выявлен первый положительный допинг-тест
Член сборной Ирака по дзюдо Сехен Саджад признан виновным в нарушении антидопинговых правил, следует из сообщения Международного агентства тестирования.
Саджад – 28 летний дзюдоист, впервые участвующий в Олимпиаде. Антидопинговый контроль проводился 23 июля, спустя два дня стали известны результаты, согласно которым у Саджада выявили положительный результат. Как отмечает агентство, на время разбирательства спортсмен отстранен, ему запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать других, а также участвовать в любой деятельности во время ОИ-2024 в Париже. Результат допинг-теста может быть оспорен спортсменом.
28 июля стало известно о том, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. Тогда допинг-тест выявил положительный результат у российских спортсменов.