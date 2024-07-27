Один поселок подтоплен из-за прорыва дамбы в Челябинской области

Вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение 100-метровой плотины. Как писала газета «Карабашский рабочий», в ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе. Жителей призывают запастись водой, а также собрать вещи первой необходимости, документы и быть готовыми к эвакуации.