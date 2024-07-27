Один поселок подтоплен из-за прорыва дамбы в Челябинской области
Из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области подтопило поселок Киалим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Карабашского городского округа.
Из населенного пункта эвакуировали около 30 человек. Эвакуация также идет в селе Мухаметово, которое расположено по ходу движения воды.
Кроме того, в зоне возможного подтопления находятся села Байдашево и Карасево. Вода может затронуть порядка 200 человек. В Карабашском городском округе введен режим ЧС. Информация о пострадавших не приводится.
Вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение 100-метровой плотины. Как писала газета «Карабашский рабочий», в ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе. Жителей призывают запастись водой, а также собрать вещи первой необходимости, документы и быть готовыми к эвакуации.