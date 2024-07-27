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Один поселок подтоплен из-за прорыва дамбы в Челябинской области

Ведомости

Из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области подтопило поселок Киалим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Карабашского городского округа. 

Из населенного пункта эвакуировали около 30 человек. Эвакуация также идет в селе Мухаметово, которое расположено по ходу движения воды. 

Кроме того, в зоне возможного подтопления находятся села Байдашево и Карасево. Вода может затронуть порядка 200 человек. В Карабашском городском округе введен режим ЧС. Информация о пострадавших не приводится.

Вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение 100-метровой плотины. Как писала газета «Карабашский рабочий», в ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе. Жителей призывают запастись водой, а также собрать вещи первой необходимости, документы и быть готовыми к эвакуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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