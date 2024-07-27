В Киргизии задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ

Подозреваемый является членом международной террористической организации (МТО), его задержали в ходе контртеррористических мероприятий и водворили в СИЗО, говорится в сообщении. По данным ГКНБ, задержанный действовал в составе подпольной террористической группировки, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники госкомитета и спецслужбы ведут расследование в отношении других участников группировки.