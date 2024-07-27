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В Киргизии задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ

Ведомости

Сотрудники государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) задержали гражданина республики, подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкомитета.

Подозреваемый является членом международной террористической организации (МТО), его задержали в ходе контртеррористических мероприятий и водворили в СИЗО, говорится в сообщении. По данным ГКНБ, задержанный действовал в составе подпольной террористической группировки, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники госкомитета и спецслужбы ведут расследование в отношении других участников группировки.

В июле ФСБ России предотвратила теракт в Ессентуках, который готовил гражданина Таджикистана. По данным следствия, по переписке в мессенджере он вступил в сговор с неустановленным членом террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ). Пятигорский городской суд арестовал гражданина Таджикистана до 18 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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