В Киргизии задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ
Сотрудники государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) задержали гражданина республики, подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкомитета.
Подозреваемый является членом международной террористической организации (МТО), его задержали в ходе контртеррористических мероприятий и водворили в СИЗО, говорится в сообщении. По данным ГКНБ, задержанный действовал в составе подпольной террористической группировки, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники госкомитета и спецслужбы ведут расследование в отношении других участников группировки.
В июле ФСБ России предотвратила теракт в Ессентуках, который готовил гражданина Таджикистана. По данным следствия, по переписке в мессенджере он вступил в сговор с неустановленным членом террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ). Пятигорский городской суд арестовал гражданина Таджикистана до 18 сентября.