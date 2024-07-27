Сборная Китая по стрельбе выиграла первое золото на Олимпиаде в Париже
Сборная Китая по стрельбе выиграла золото в соревнованиях по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд. Она обошла сборную Южной Кореи со счетом 16:12.
Сборную КНР представляли Шэн Лихао и Хуан Юйтин. Бронзовая медаль досталась сборной Казахстана.
Это первый комплект наград, разыгранный на Олимпиаде.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Сборная России в соревнованиях по стрельбе не участвовала.