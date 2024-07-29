Прокуратура обжаловала заочный приговор Гозману
Прокуратура обжаловала заочный приговор Леониду Гозману (признан в России СМИ-иноагентом) по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гагаринского районного суда Москвы.
11 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Гозмана к восьми годам и шести месяцам колонии. Общественному деятелю также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.
«В суд поступило апелляционное представление на приговор Гозману», – сказано в сообщении.
Гозман был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Гозман после начавшейся в 2022 г. российской спецоперации на Украине покинул страну. В мае того же года был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию был арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии.