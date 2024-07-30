Опекуны смогут создавать подопечным учетные записи на «Госуслугах»

«Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на «Госуслугах». Право создать аккаунт для ребенка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн», – сообщило ведомство.