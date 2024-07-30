Опекуны смогут создавать подопечным учетные записи на «Госуслугах»
Минцифры предложило дать возможность опекунам регистрировать на портале «Госуслуг» аккаунты для детей и недееспособных взрослых в онлайн-режиме. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на «Госуслугах». Право создать аккаунт для ребенка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн», – сообщило ведомство.
Минцфиры рассказало, что регистрация будет аналогичной той, что сейчас используется для создания детских учетных записей родителями. Опекуну потребуется запросить в своем личном кабинете сведения об опеке, создать карточку опекаемого и дождаться окончания проверки.
29 июля Минцифры сообщило, что 60%, или 1,6 млн, заявлений на поступление в вузы в 2024 г. поданы через «Госуслуги».