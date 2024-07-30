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Госдума приняла поправки об ограниченном количестве SIM-карт на одного человека

Ведомости

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который ограничивает число SIM-карт на одного человека. Это следует из карточки законопроекта в думской базе.

Авторы законопроекта – депутаты от «Единой России», а именно зампред комитета по информационной политике и связи Антон Горелкин и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму 13 июня.

Согласно пояснительной записке, число SIM-карт на одного гражданина России не должно превышать 20 штук, а на иностранца – 10. Поправки также ужесточили требования оказания услуг связи иностранным гражданам. Отмечается, что лицо сможет заключить договор только при посещении офиса оператора связи и прохождении идентификации с использованием биометрии. Поправки направлены на противодействие мошенничеству.

До окончательного принятия законопроекта об изменениях сообщали в Минцифры. Тогда в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») выразили мнение, что лучше всего верифицировать абонентов было бы через «Госуслуги». В «Мегафоне» отметили, что сейчас оператор не может отказать в продаже физлицу симок «в больших объемах». В МТС заявили, что к повторной проверке нужно подходить аккуратно и обсудить «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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