Госдума приняла поправки об ограниченном количестве SIM-карт на одного человека
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который ограничивает число SIM-карт на одного человека. Это следует из карточки законопроекта в думской базе.
Авторы законопроекта – депутаты от «Единой России», а именно зампред комитета по информационной политике и связи Антон Горелкин и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму 13 июня.
Согласно пояснительной записке, число SIM-карт на одного гражданина России не должно превышать 20 штук, а на иностранца – 10. Поправки также ужесточили требования оказания услуг связи иностранным гражданам. Отмечается, что лицо сможет заключить договор только при посещении офиса оператора связи и прохождении идентификации с использованием биометрии. Поправки направлены на противодействие мошенничеству.
До окончательного принятия законопроекта об изменениях сообщали в Минцифры. Тогда в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») выразили мнение, что лучше всего верифицировать абонентов было бы через «Госуслуги». В «Мегафоне» отметили, что сейчас оператор не может отказать в продаже физлицу симок «в больших объемах». В МТС заявили, что к повторной проверке нужно подходить аккуратно и обсудить «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке».