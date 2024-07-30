Госдума приняла поправки об ограниченном количестве SIM-карт на одного человека

До окончательного принятия законопроекта об изменениях сообщали в Минцифры. Тогда в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») выразили мнение, что лучше всего верифицировать абонентов было бы через «Госуслуги». В «Мегафоне» отметили, что сейчас оператор не может отказать в продаже физлицу симок «в больших объемах». В МТС заявили, что к повторной проверке нужно подходить аккуратно и обсудить «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке».