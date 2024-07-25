В Минцифры допустили ограничение числа продаваемых в одни руки сим-карт
Ко второму чтению законопроекта об ограничении оборота сим-карт для иностранцев подготовлены поправки, согласно которым россиянам предлагается продавать в одни руки максимум до 20 сим-карт. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству крупного оператора связи.
В Минцифры допустили введение такого ограничения. Там уточнили, что механизм и архитектура этой инициативы пока обсуждаются.
По словам другого собеседника издания, также возможна «реидентификация» уже существующих абонентов через «Госуслуги» для проверки актуальности номера. В Минцифры подчеркнули, что «речи о переидентификации абонентов среди граждан России не идет».
В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») выразили мнение, что лучше всего верифицировать абонентов было бы через «Госуслуги». В «Мегафоне» отметили, что сейчас оператор не может отказать в продаже физлицу симок «в больших объемах».
Абоненты МТС уже прошли проверку по требованию Роскомнадзора, этот процесс идет, рассказали в компании. Там добавили, что к повторной проверке нужно подходить аккуратно и обсудить «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке». В Tele2 добавили, что эти критерии должны быть выработаны вместе с участниками рынка. По мнению оператора, вариант продажи в одни руки до 20 сим-карт оптимален, в то же время из-за «развития цифровизации, интернета вещей, распространения умных устройств» такое число может быть недостаточным.
19 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает правила покупки сим-карт иностранцами. Согласно инициативе, иностранный гражданин может купить симку только при очном посещении офиса оператора и идентификации и аутентификации в Единой биометрической системе. Кроме того, законопроект предполагает, что операторы должны будут через «Госуслуги» оповещать своих абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора об оказании услуг связи.