В Минцифры допустили ограничение числа продаваемых в одни руки сим-карт

Абоненты МТС уже прошли проверку по требованию Роскомнадзора, этот процесс идет, рассказали в компании. Там добавили, что к повторной проверке нужно подходить аккуратно и обсудить «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке». В Tele2 добавили, что эти критерии должны быть выработаны вместе с участниками рынка. По мнению оператора, вариант продажи в одни руки до 20 сим-карт оптимален, в то же время из-за «развития цифровизации, интернета вещей, распространения умных устройств» такое число может быть недостаточным.