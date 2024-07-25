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В Минцифры допустили ограничение числа продаваемых в одни руки сим-карт

Ведомости

Ко второму чтению законопроекта об ограничении оборота сим-карт для иностранцев подготовлены поправки, согласно которым россиянам предлагается продавать в одни руки максимум до 20 сим-карт. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству крупного оператора связи.

В Минцифры допустили введение такого ограничения. Там уточнили, что механизм и архитектура этой инициативы пока обсуждаются.

По словам другого собеседника издания, также возможна «реидентификация» уже существующих абонентов через «Госуслуги» для проверки актуальности номера. В Минцифры подчеркнули, что «речи о переидентификации абонентов среди граждан России не идет».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») выразили мнение, что лучше всего верифицировать абонентов было бы через «Госуслуги». В «Мегафоне» отметили, что сейчас оператор не может отказать в продаже физлицу симок «в больших объемах».

Абоненты МТС уже прошли проверку по требованию Роскомнадзора, этот процесс идет, рассказали в компании. Там добавили, что к повторной проверке нужно подходить аккуратно и обсудить «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке». В Tele2 добавили, что эти критерии должны быть выработаны вместе с участниками рынка. По мнению оператора, вариант продажи в одни руки до 20 сим-карт оптимален, в то же время из-за «развития цифровизации, интернета вещей, распространения умных устройств» такое число может быть недостаточным.

19 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает правила покупки сим-карт иностранцами. Согласно инициативе, иностранный гражданин может купить симку только при очном посещении офиса оператора и идентификации и аутентификации в Единой биометрической системе. Кроме того, законопроект предполагает, что операторы должны будут через «Госуслуги» оповещать своих абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора об оказании услуг связи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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