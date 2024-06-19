В ГД приняли в первом чтении законопроект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который ужесточит правила покупки SIM-карт иностранцами. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думской базы.
Авторами проекта выступили глава комитета палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
«Так, законопроектом устанавливается, что заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранцами допускается только при очном посещении офиса или пункта продаж операторов связи/дилеров и при прохождении идентификации и (или) аутентификации с использованием «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», – указано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроект предполагает, что операторы связи должны будут через портал госуслуг оповещать своих абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора об оказании услуг связи. Проект также устанавливает, что после заключения договора оператор связи обязан будет передать сведения о нем на единый портал государственных и муниципальных услуг для размещения в личном кабинете клиента.
7 июня стало известно, что Роскомнадзор (РКН) обсуждает с операторами связи возможность блокировать любые международные звонки для борьбы с мошенничеством. Как сообщил «Ведомостям» представитель РКН, на сегодняшний день фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и из других стран на сети российских операторов связи. Ведомство прорабатывает с операторами нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.