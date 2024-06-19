В ГД приняли в первом чтении законопроект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам

Кроме того, законопроект предполагает, что операторы связи должны будут через портал госуслуг оповещать своих абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора об оказании услуг связи. Проект также устанавливает, что после заключения договора оператор связи обязан будет передать сведения о нем на единый портал государственных и муниципальных услуг для размещения в личном кабинете клиента.