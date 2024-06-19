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В ГД приняли в первом чтении законопроект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который ужесточит правила покупки SIM-карт иностранцами. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думской базы.

Авторами проекта выступили глава комитета палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

«Так, законопроектом устанавливается, что заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранцами допускается только при очном посещении офиса или пункта продаж операторов связи/дилеров и при прохождении идентификации и (или) аутентификации с использованием «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект предполагает, что операторы связи должны будут через портал госуслуг оповещать своих абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора об оказании услуг связи. Проект также устанавливает, что после заключения договора оператор связи обязан будет передать сведения о нем на единый портал государственных и муниципальных услуг для размещения в личном кабинете клиента.

7 июня стало известно, что Роскомнадзор (РКН) обсуждает с операторами связи возможность блокировать любые международные звонки для борьбы с мошенничеством. Как сообщил «Ведомостям» представитель РКН, на сегодняшний день фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и из других стран на сети российских операторов связи. Ведомство прорабатывает с операторами нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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