Абоненты смогут отключить себе все международные входящие вызовы

Абоненты смогут отключить себе все международные входящие вызовыТакую защиту от спама и мошенников обсуждают Роскомнадзор и телекомоператоры
Роскомнадзор (РКН) обсуждает с операторами связи возможность блокировать любые международные звонки в целях борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
В настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и из других стран на сети российских операторов связи, сообщил «Ведомостям» представитель РКН. В связи с этим ведомство прорабатывает с операторами нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов, подтвердил он.
«Операторы должны защитить своих абонентов от этой угрозы. Один из возможных вариантов такой защиты – это блокировка звонков из-за границы по умолчанию», – сообщил представитель ведомства.
Он уточнил, что использовании этой меры у абонента появится возможность выбора: принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами из списка контактов, живущих за границей.
Как именно такая фильтрация звонков будет реализована, представитель РКН комментировать отказался, переадресовав вопрос к операторам связи.
Представители «Билайна» и «Мегафона» от комментариев отказались.
Собеседник «Ведомостей» в одном из операторов рассказал, что мошеннические звонки с зарубежных номеров на сегодняшний день составляют сегодня около 1%.
Выборочная блокировка иностранных звонков не несет никакой технической сложности, полагает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Это аналогично занесению абонентов в черный список, говорит он. Действительно, иностранные вызовы можно отличить по префиксам, отличным от российских, подтверждает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По их словам, текущее программное обеспечение позволяет отсеивать зарубежные звонки и вряд ли будет нести для операторов высокие дополнительные расходы.
Также операторы могут реализовать функцию «исключения» на конкретные номера, например для родственников или друзей, для тех абонентов, которые выберут возможность блокировки международных звонков.
«Надо понимать, что нам звонят не бразильцы и венесуэльцы, а люди, максимально приближенные к нам. Поэтому, чтобы навести порядок с мошенническими звонками, нужно не блокировать звонки с иностранных номеров, а бороться с раздачей серых сим-карт. Пока мы не авторизуем все сим-карты, которые есть в наличии, проблему мошенничества мы вряд ли искореним», – заявил Кусков. Доля голосового международного трафика у операторов ничтожно мала, поскольку все звонки ушли в основном в мессенджеры, добавляют Савватин и Кусков.
Об этом же говорил на одной из сессий ПМЭФа замминистра цифрового развития России Александр Шойтов. «Мошенничество до сих пор продолжается, потому что злоумышленники звонят через мессенджеры и с серых сим-карт, а в перспективе предстоит борьба и с дипфейками», – заявил он.
В то же время в последнее время число звонков с подменных номеров сократилось благодаря подключению операторов к системе «Антифрод». Эффективность телефонных мошенников составила 0,002%: за I квартал 2024 г. мошенники украли у россиян 4 млрд руб., а пытались похитить 2 трлн руб., совершив 13 млн звонков, писали «Ведомости» в июне.
Шойтов добавил, что обсуждается создание единой платформы противодействия мошенничеству по аналогии с ФинЦЕРТом, куда будет передаваться вся информация от банков, телекомоператоров, систем борьбы с мошенниками и т. д.