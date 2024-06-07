Абоненты смогут отключить себе все международные входящие вызовы

«Надо понимать, что нам звонят не бразильцы и венесуэльцы, а люди, максимально приближенные к нам. Поэтому, чтобы навести порядок с мошенническими звонками, нужно не блокировать звонки с иностранных номеров, а бороться с раздачей серых сим-карт. Пока мы не авторизуем все сим-карты, которые есть в наличии, проблему мошенничества мы вряд ли искореним», – заявил Кусков. Доля голосового международного трафика у операторов ничтожно мала, поскольку все звонки ушли в основном в мессенджеры, добавляют Савватин и Кусков.