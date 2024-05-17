ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме с предложением продлить срок карты
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с предложением продлить срок банковской карты. Об этом говорится в сообщении компании.
Во время звонков действующие по этой схеме злоумышленники убеждают клиентов продлить карту, срок которой якобы истекает. Для этого пользователю присылают фишинговую ссылку и устанавливают на его телефон вредоносное программное обеспечение. После этого мошенники могут получить доступ к личному кабинету в онлайн-банке, а также выводить деньги или оформлять кредиты.
«Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту, например, определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне. Также напомню, что с 2020 г. банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия», – заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
8 мая стало известно, что банки могут обязать внедрить согласование переводов клиентов с их родственниками. Соответствующий законопроект Госдума может внести в весеннюю сессию. Согласно документу, кредитные организации предоставят возможность клиенту оформлять доверенность на третье лицо, которое получит право подтверждать и отклонять банковские операции в течение 12 часов с момента уведомления.
15 мая первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова сообщила, что цифровой ассистент МТС «Марвин» будет предупреждать о мошенниках во время звонка. По ее словам, ассистент с функцией искусственного интеллекта определит, синтезированный голос у собеседника или живой. С помощью 50 различных метрик помощник также узнает, мошенник это или нет.