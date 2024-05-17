ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме с предложением продлить срок карты

Во время звонков действующие по этой схеме злоумышленники убеждают клиентов продлить карту, срок которой якобы истекает. Для этого пользователю присылают фишинговую ссылку и устанавливают на его телефон вредоносное программное обеспечение. После этого мошенники могут получить доступ к личному кабинету в онлайн-банке, а также выводить деньги или оформлять кредиты.