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ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме с предложением продлить срок карты

Ведомости

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с предложением продлить срок банковской карты. Об этом говорится в сообщении компании.

Во время звонков действующие по этой схеме злоумышленники убеждают клиентов продлить карту, срок которой якобы истекает. Для этого пользователю присылают фишинговую ссылку и устанавливают на его телефон вредоносное программное обеспечение. После этого мошенники могут получить доступ к личному кабинету в онлайн-банке, а также выводить деньги или оформлять кредиты.

«Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту, например, определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне. Также напомню, что с 2020 г. банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия», – заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

8 мая стало известно, что банки могут обязать внедрить согласование переводов клиентов с их родственниками. Соответствующий законопроект Госдума может внести в весеннюю сессию. Согласно документу, кредитные организации предоставят возможность клиенту оформлять доверенность на третье лицо, которое получит право подтверждать и отклонять банковские операции в течение 12 часов с момента уведомления.

15 мая первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова сообщила, что цифровой ассистент МТС «Марвин» будет предупреждать о мошенниках во время звонка. По ее словам, ассистент с функцией искусственного интеллекта определит, синтезированный голос у собеседника или живой. С помощью 50 различных метрик помощник также узнает, мошенник это или нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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