Цифровой ассистент МТС будет предупреждать о мошенниках во время звонка
«Когда вы получаете звонок, по определенным метрикам, если есть подозрение на то, что это мошенник, вы услышите предупреждение. Причем услышите только вы. Мы внедрили функцию искусственного интеллекта, которая позволяет определить, синтезированный голос или живой. А BigData, используя порядка 50 различных метрик, определяет, мошенник это или нет», – пояснила Галактионова.
По словам Галактионовой, ассистент будет доступен всем абонентам МТС начиная с III квартала. «Жить» он будет в любом телефоне, независимо от его модели, не требуя наличия интернета. В течение года компания планирует добавить опции переводчика в реальном времени, эмоциональной поддержки – ассистент будет давать советы по общению.
Изначально «местом жительства» ассистента создатели предполагали аудиоколонку. Но затем проект расширился, и то, что колонка не перемещается вслед за человеком, перестало отвечать идее «цифрового двойника». Согласно концепции, это будет именного личный помощник, которого пользователи смогут персонализировать под себя.