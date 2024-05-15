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Цифровой ассистент МТС будет предупреждать о мошенниках во время звонка

Ведомости

Цифровой ассистент МТС «Марвин» будет предупреждать о мошенниках во время звонка. Об этом сообщила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу компании Инесса Галактионова на конференции «МТС Платформа». 

«Когда вы получаете звонок, по определенным метрикам, если есть подозрение на то, что это мошенник, вы услышите предупреждение. Причем услышите только вы. Мы внедрили функцию искусственного интеллекта, которая позволяет определить, синтезированный голос или живой. А BigData, используя порядка 50 различных метрик, определяет, мошенник это или нет», – пояснила Галактионова.

По словам Галактионовой, ассистент будет доступен всем абонентам МТС начиная с III квартала. «Жить» он будет в любом телефоне, независимо от его модели, не требуя наличия интернета. В течение года компания планирует добавить опции переводчика в реальном времени, эмоциональной поддержки – ассистент будет давать советы по общению.

Изначально «местом жительства» ассистента создатели предполагали аудиоколонку. Но затем проект расширился, и то, что колонка не перемещается вслед за человеком, перестало отвечать идее «цифрового двойника». Согласно концепции, это будет именного личный помощник, которого пользователи смогут персонализировать под себя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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