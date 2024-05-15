Цифровой ассистент МТС будет предупреждать о мошенниках во время звонка

«Когда вы получаете звонок, по определенным метрикам, если есть подозрение на то, что это мошенник, вы услышите предупреждение. Причем услышите только вы. Мы внедрили функцию искусственного интеллекта, которая позволяет определить, синтезированный голос или живой. А BigData, используя порядка 50 различных метрик, определяет, мошенник это или нет», – пояснила Галактионова.