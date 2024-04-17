МТС представит возможности «цифрового двойника» человека 15 мая

В марте 2023 г. Николаев заявил, что компания работает над собственным голосовым ассистентом и рассчитывает выпустить колонку с его поддержкой. Тогда же он сообщил, что цифровой ассистент будет «жить во многих поверхностях». Летом 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании, писали, что МТС закрыла проект «Марвин». Компания также провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип нового помощника, который успешно включал лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды. Представитель МТС подтвердил, что оператор работает над новым проектом, но уточнил, что компании потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт.