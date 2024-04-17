МТС представит возможности «цифрового двойника» человека 15 мая

МТС представит возможности «цифрового двойника» человека 15 маяПользователи смогут персонализировать его для себя
По словам Николаева, проект «цифрового двойника» родился в процессе разработки голосового ассистента МТС. Со временем стало понятно, что проект больше соответствует термину co-pilot.
«Второй пилот, или штурман, как в авиации или раллийных гонках. Это будет в некотором смысле альтер эго человека, цифровой двойник, который помогает ему жить», – объяснил президент МТС.
Изначально «местом жительства» ассистента создатели предполагали аудиоколонку. Но затем проект расширился, и то, что колонка не перемещается вслед за человеком, перестало отвечать идее «цифрового двойника».
«Судя по всему, наш ассистент будет жить в большом количестве разных поверхностей – в колонке, в автомобиле, в телевизоре, в часах. Некоторые места его жительства будут даже неожиданными. Я надеюсь рассказать об этом на нашей ежегодной конференции "МТС Платформа" 15 мая. Там мы объявим еще одно возможное место жизни нашего ассистента», – объяснил Николаев.
Согласно концепции, это будет именного личный помощник, которого пользователи смогут персонализировать под себя. Николаев утверждает, что проект будет постоянно развиваться.
«Я точно могу сказать, что проект голосового ассистента от МТС никогда не будет финализирован на 100%, он уже не будет ни останавливаться, ни перезагружаться. Это хороший проект, который движется. Выйдем, когда будем готовы. Какие-то вещи точно случатся в этом году», – подытожил президент компании.
МТС впервые анонсировала выпуск умной колонки с голосовым помощником в декабре 2019 г. Летом 2020 г. компания представила голосового помощника «Марвин». Продажи обещали открыть в первой половине 2020 г. В январе 2021 г. «Коммерсантъ» писал, что МТС покинул куратор умной колонки, директор центра искусственного интеллекта (ИИ) компании Аркадий Сандлер. Источники издания сообщали, что проект столкнулся с технологическими сложностями, которые сказались на сроках релиза устройства. Но представитель МТС настаивал, что в компании продолжают разработку продукта.
В марте 2023 г. Николаев заявил, что компания работает над собственным голосовым ассистентом и рассчитывает выпустить колонку с его поддержкой. Тогда же он сообщил, что цифровой ассистент будет «жить во многих поверхностях». Летом 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании, писали, что МТС закрыла проект «Марвин». Компания также провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип нового помощника, который успешно включал лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды. Представитель МТС подтвердил, что оператор работает над новым проектом, но уточнил, что компании потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт.