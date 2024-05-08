Банки могут обязать внедрить согласование переводов клиентов с их родственниками
Госдума (ГД) в весеннюю сессию в первом чтении может принять законопроект, который обяжет банки согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их доверенными лицами, передает газета «Известия».
Законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности» предлагает ввести дополнительную верификацию финансовых операций, которые по желанию клиентов смогут одобрять их родственники или доверенные лица. Согласно документу, системно значимые кредитные организации будут предоставлять возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента банковского уведомления. При отсутствии реакции банк откажет в проведении транзакции.
Инициативу поддержали в Банке России. Новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких людей. В регуляторе заметили, что доверенное лицо не имеет доступа к средствам своего подопечного и не может совершать операции вместо него.
По словам одного из авторов законопроекта, депутата «Единой России» Натальи Костенко, Госдума может принять документ в первом чтении после 13-15 мая.
16 апреля советник экономического Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности ЦБ Александр Шмелев сообщил, что с 2021 по 2023 г. по инициативе Банка России было заблокировано 1,5 млн телефонных номеров мошенников.
Число телефонных номеров, направленных операторам связи в целях блокировки, выросло в три раза. В 2023 и 2021 гг. количество номеров злоумышленников составляло 575 000 и 179 000 соответственно.
По данным ЦБ, злоумышленники в 2023 г. провели 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. – на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 г. При этом банкам удалось вернуть клиентам только 8,7% (почти 1,4 млрд руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента.
«Ведомости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 20 февраля писали, что 67% опрошенных россиян сообщили о том, что им звонили телефонные мошенники за последний год. В 2022 г. об этом сообщали 63% респондентов, в 2021 г. – порядка 57%, рост на 10 п. п. за три года.