За полгода из России выдворили почти 40 000 иностранцев
С января по май 2024 г. из России было выдворено 39 500 иностранцев. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ФССП.
Глава ведомства Дмитрий Аристов в июне сообщал о существенном росте количества иностранцев, депортируемых из РФ.
«За прошлый год мы выдворили 44 000 мигрантов в 60 стран. В этом году идет значительный рост нашей работы в этой части. Только за пять месяцев мы уже выдворили 30 000 человек», – заявлял Аристов в эфире телеканала «Россия 24».
Аристов отмечал, что ведомство прогнозирует существенное увеличение работы, так как происходит ужесточение миграционной политики.
29 июля в Госдуму был внесен проект постановления об обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить корректировку некоторых подзаконных актов в сфере миграционной политики, в частности активизировать работу по созданию реестра контролируемых лиц в рамках введения миграционного режима высылки.