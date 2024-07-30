За полгода из России выдворили почти 40 000 иностранцев

«За прошлый год мы выдворили 44 000 мигрантов в 60 стран. В этом году идет значительный рост нашей работы в этой части. Только за пять месяцев мы уже выдворили 30 000 человек», – заявлял Аристов в эфире телеканала «Россия 24».