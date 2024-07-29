Госдума попросит ускорить создание реестра ожидающих высылки иностранцев
В Госдуму внесен проект постановления об обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить корректировку некоторых подзаконных актов в сфере миграционной политики, в частности активизировать работу по созданию реестра контролируемых лиц в рамках введения миграционного режима высылки. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
«На основании изложенного Государственная дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой принять все необходимые меры, направленные на совершенствование механизма миграционного контроля», – говорится в обращении.
В обращении также предлагается учесть мнение Счетной палаты и изучить возможность синхронизации информационных систем в сфере миграционного учета, повышения их статуса и уровня использования. Кроме того, депутаты хотят предложить проработать вопрос интеграции реестра контролируемых лиц в государственные информационные системы.
23 июля «Ведомости» сообщали о принятии Госдумой закона о введении миграционного режима высылки из России. Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.