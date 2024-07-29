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Госдума попросит ускорить создание реестра ожидающих высылки иностранцев

Ведомости

В Госдуму внесен проект постановления об обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить корректировку некоторых подзаконных актов в сфере миграционной политики, в частности активизировать работу по созданию реестра контролируемых лиц в рамках введения миграционного режима высылки. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«На основании изложенного Государственная дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой принять все необходимые меры, направленные на совершенствование механизма миграционного контроля», – говорится в обращении.

В обращении также предлагается учесть мнение Счетной палаты и изучить возможность синхронизации информационных систем в сфере миграционного учета, повышения их статуса и уровня использования. Кроме того, депутаты хотят предложить проработать вопрос интеграции реестра контролируемых лиц в государственные информационные системы.

23 июля «Ведомости» сообщали о принятии Госдумой закона о введении миграционного режима высылки из России. Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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