Госдума попросит ускорить создание реестра ожидающих высылки иностранцев

23 июля «Ведомости» сообщали о принятии Госдумой закона о введении миграционного режима высылки из России. Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.