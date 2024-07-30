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Госдума одобрила во втором чтении запрет продажи энергетиков детям

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки, которые запрещают продажу энергетиков детям. Это следует из статуса законопроекта на сайте думской базы.

Среди авторов законопроекта – председатель комитета по защите семьи Нина Останина от КПРФ, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин и зампред Госдумы Анна Кузнецова от «Единой России».

Запретить продажу энергетиков несовершеннолетним планируют с марта следующего года. Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, данные меры просят ввести родители и учителя. Решение должно защитить детей и оградить их от пагубных привычек.

Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России внесли в Госдуму в январе этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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