Госдума одобрила во втором чтении запрет продажи энергетиков детям
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки, которые запрещают продажу энергетиков детям. Это следует из статуса законопроекта на сайте думской базы.
Среди авторов законопроекта – председатель комитета по защите семьи Нина Останина от КПРФ, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин и зампред Госдумы Анна Кузнецова от «Единой России».
Запретить продажу энергетиков несовершеннолетним планируют с марта следующего года. Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, данные меры просят ввести родители и учителя. Решение должно защитить детей и оградить их от пагубных привычек.
Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России внесли в Госдуму в январе этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.